Milano Cortina 2026 il viaggio della fiamma | da Achille Lauro a Giuseppe Tornatore da Cristiana Girelli a Flavia Pennetta

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: da Achille Lauro a Giuseppe Tornatore, da Cristiana Girelli a Flavia Pennetta

Alessandra Mastronardi is officially a Torchbearer for Milano Cortina 2026. From the world of cinema to carrying the Torch, her journey shines brightly.

Cristiana Girelli e Andrea Soncin, due simboli del calcio femminile dell'Italia tedofori di Milano Cortina 2026 - Dopo aver riportato l'Italia del calcio femminile ai vertici europei, Cristiana Girelli e Andrea Soncin faranno parte della Staffetta della Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026. Segnala olympics.com

Tedoforo aretino corre con la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 - È il vigile del Fuoco Luca Caneschi, podista per passione, a coronare il sogno di essere tra i protagonis ... Scrive corrierediarezzo.it