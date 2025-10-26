Si amplia la platea dei tedofori che faranno parte della staffetta che condurrà la Torcia Olimpica in giro per l’Italia, prima di giungere allo stadio San Siro, dove si terrà la cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. La Nazionale italiana di calcio femminile sarà protagonista con la presenza di Cristiana Girelli, capitana delle azzurre, e di Andrea Soncin, commissario tecnico della selezione. Assiema a loro, inoltre, ci sarà Chiara Vingione, campionessa europea e mondiale di pallacanestro con la Nazionale FISDIR. Uscendo dall’ambito puramente sportivo, inoltre, sono stati annunciati i nomi, appartenenti al mondo del cinema, di Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore vincitore dell’Oscar, ed Alessandra Mastronardi, attrice di fama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano Cortina 2026, Cristiana Girelli ed Andrea Soncin tra i tedofori alle Olimpiadi Invernali