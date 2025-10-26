Milano banlieue due ragazzi di 17 e 18 anni accoltellati da un gruppo di uomini nordafricani in viale Camoens grave il più grande

Altri due episodi di violenza nella notte a Milano: il primo in zona Bicocca, dove due giovani di 19 e 21 anni sono stati raggiunti da fendenti durante una rissa. Il secondo è avvenuto invece in piazza Costantino, dove due uomini di 28 e 34 anni sono stati feriti con un'arma da taglio Due ragazzi di 17 e 18 anni accoltellati da un gruppo di uomini nordafricani in viale Camoens, grave il più grande

