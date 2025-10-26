Milan scoppia il caso Gimenez | scelta fatta per gennaio
Il pareggio col Pisa sottolinea come il Milan abbia bisogno di un bomber: il rendimento di Gimenez, oggi, è un problema per Allegri Si parte sempre dai numeri. Poi, si cerca di fare le analisi giuste. Soprattutto se si tratta di una società che ha segnato la storia del calcio mondiale. Se si tratta di un club che oggi vuole rilanciarsi prima in Italia e poi in Europa. Sarebbe un’operazione assolutamente inutile negare che questo Milan ha un problema piuttosto grave in attacco. Non per il numero di goal segnati che viene compensato dall’apporto delle ali, prima Pulisic ed ora Rafael Leao, quanto in quello che dovrebbe essere il vero e proprio terminale offensivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Milan, Gimenez un caso? Arrivano le difese, ma il dato parla chiaro - Il messicano si sta prendendo man mano il peso dell'attacco offensivo di Allegri. spaziomilan.it scrive
Milan immaturo. Gimenez forse causa persa. Rosa corta. Le polemiche sono servite - Il Milan non è ancora una squadra che riesce a vincere partite in scioltezza, a occhi chiusi, con la sigaretta in bocca, col pilota automatico. Come scrive milannews.it
Milan, flop Gimenez e Nkunku: mancano i gol dei centravanti - Gimenez e Nkunku non si stanno dimostrando all’altezza della lotta scudetto. Secondo msn.com