Milan problemi infortuni e rosa corta | Allegri in emergenza anche con l’Atalanta

Atalanta-Milan, Allegri potrebbe avere sempre gli stessi problemi di alternative visti contro Pisa e Fiorentina. Ecco le novità da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, problemi infortuni e rosa corta: Allegri in emergenza anche con l’Atalanta

Leggi anche questi approfondimenti

Eh sì ragazzi, anche le altre hanno problemi. Il Milan pareggia solo nel recupero contro il Pisa. Quindi, basta drammi! Testa alla sfida all’Inter! - facebook.com Vai su Facebook

Milan in allarme Problemi anche per Adrien Rabiot con la Francia Un colpo al polpaccio e stop in via precauzionale #DAZN - X Vai su X

Milan, 5 cambi in 180 minuti: la rosa è corta e a gennaio va allungata - Sapete quante sostituzioni ha fatto il Milan, complessivamente, nelle partite contro Fiorentina e Pisa? Scrive milannews.it

Tuttosport titola: "Milan senza Coppe ma pure senza cambi" - "Milan senza Coppe ma pure senza cambi": titola così questa mattina Tuttosport che è vero che il Diavolo ha solo una partita alla settimana, ma i tanti infortuni di ... Come scrive milannews.it

Il Milan e la rosa corta: il doppio errore sul mercato inguaia Allegri, intervento a gennaio - Il Diavolo alle prese con una serie di infortuni, che riducono l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri ... Riporta milanlive.it