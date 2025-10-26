Milan Primavera dominio rossonero | Lontani fa una tripletta e diventa capocannoniere
Il Milan primavera sbanca e convince tutti. I giovani rossoneri di mister Renna schiacciano il Cesena con uno strepitoso 7-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Primavera, Lontani segna e dedica il gol all’infortunato La Mantia $SempreMilan $ACMilan $Milan - X Vai su X
TRIPLETTA DI LONTANI: 7-2 DEL MILAN PRIMAVERA AL CESENA! Il Milan Primavera ottiene il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei, e lo fa nella maniera più incredibile. Allo Sportitalia Village, in occasione della nona giornata - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Milan Cesena Primavera (risultato finale 7-2): una pioggia di gol rossonera! (25 ottobre 2025) - Analisi della diretta Milan Cesena, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Da ilsussidiario.net
Primavera, Milan-Cesena (3-1): si riparte con gli stessi 22 in campo - Dominio rossonero per 45 minuti: il Diavolo segna tre gol in 43 minuti, due ... Secondo milannews.it
Sportitalia Village rossonero, oggi in campo la Primavera domani il Milan Futuro - Doppio impegno allo Sportitalia Village durante questo weekend per il Milan Futuro e la Primavera. Lo riporta milannews.it