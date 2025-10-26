Milan Pellegatti | Dobbiamo capire la situazione Nkunku Serve un attaccante con la fame

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti chiaro sul momento dell'attacco del Milan. Il giornalista ha parlato in particolare della situazione che riguarda Nkunku. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pellegatti dobbiamo capire la situazione nkunku serve un attaccante con la fame

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Dobbiamo capire la situazione Nkunku. Serve un attaccante con la fame”

Leggi anche questi approfondimenti

milan pellegatti dobbiamo capirePellegatti rivela: "Tonali vede sempre il Milan quando può: è andato al Newcastle per una situazione particolare" - Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Francesco Camarda: “Camarda ieri due gol. Come scrive milannews.it

Milan, Saelemaekers e l'infortunio col Belgio: salta il Galles, esami per capire l'entità - Sempre titolare finora sulla fascia destra, Saelemaekers è stato uno dei trascinatori del Milan in questo inizio di stagione. Si legge su sport.sky.it

Rabiot: "Milan-Como in Australia? Pazzesco. Ma dobbiamo adattarci" - Ne ha parlato anche uno dei diretti interessati, Adrien Rabiot, in un'intervista rilasciata a 'Le Figaro' durante il ritiro ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pellegatti Dobbiamo Capire