Milan il pareggio e un rebus | 2 punti persi o 1 guadagnato?

Resiste un sottile confine tra il sentimento uno («abbiamo perso due punti, cinque addirittura se consideriamo la sconfitta con la Cremonese al primo turno») e il sentimento due («abbiamo recuperato un punto»). Allegri e Modric si sono subito schierati dalla parte del primo effetto forse perché consapevoli che questi punti lasciati nel cestino del campionato non torneranno più indietro e alla fine della corsa potranno pesare. Nel frattempo c'è da fissare l'immagine della tribuna di San Siro che ha inquadrato durante la sfida col Pisa la fila nella quale erano seduti, uno al fianco dell'altro, Jashari, Rabiot, Loftus Cheek, Pulisic e Estupinan e cioè 3 dei 6 centrocampisti disponibili, l'attaccante di maggior rendimento da due anni a questa parte e uno dei rari ricambi sulle corsie esterne tanto che a un certo punto Allegri è stato costretto a far entrare Athekame a sinistra (per Bartesaghi spolpato) prima di riportarlo a destra da dove poi ha firmato il 2 a 2 finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

