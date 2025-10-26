Milan il nodo centravanti Gimenez è ancora a secco

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci risiamo. Movimenti senza palla, lavoro sodo e sporco per la squadra. Ma del guizzo da centravanti, nemmeno l’ombra. Così, nello squilibrato 2-2 fruttato un punticino contro il Pisa, spicca un dato tra i tanti: zero tiri in porta firmati Santiago Gimenez. Appena uno, fuori, in 78 minuti, prima del cambio nonostante lo svantaggio. Quasi disorientato in area, spesso scollegato dalla manovra, la miseria di una decina di passaggi riusciti, un paio di recuperi. Poco, troppo poco se poi si sommano un pallone bucato e mal difeso nel cuore dell’area toscana, un altro mal letto con conseguente tentativo di colpo di tacco andato a vuoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

