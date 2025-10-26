Milan Futuro Oddo | Partita coraggiosa ho visto il giusto spirito di squadra

Al termine di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match. Al termine di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match e della magnifica rimonta da parte dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Partita coraggiosa, ho visto il giusto spirito di squadra”

