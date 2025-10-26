Milan Futuro Oddo | Partita coraggiosa ho visto il giusto spirito di squadra
Al termine di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match e della magnifica rimonta da parte dei suoi ragazzi.
Nel recupero di Serie D il Breno ha superato il Milan Futuro per 2-1 davanti a un migliaio di tifosi. In Coppa pareggio tra Sovere e Unitas Coccaglio. - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro, il messaggio di Plazzotta: “Sono grato a chi ha creduto in me, è un onore indossare questi colori. Forza Milan” ? #milanpress - X Vai su X
Oddo: "Partita coraggiosa. C'è stato gioco, sofferenza e soprattutto spirito di squadra" - Il Milan Futuro ottiene tre punti molto importanti sul campo della Folgore Caratese con una vittoria in rimonta per 2- Lo riporta milannews.it
Folgore Caratese–Milan Futuro: diretta live e risultato - Milan Futuro di Domenica 26 Ottobre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Il Breno punisce Milan Futuro: 2-1 al Tassara, terza sconfitta consecutiva per i rossoneri - Milan Futuro di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net