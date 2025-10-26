Milan Futuro Dutu | Prova importante contro la squadra più forte del girone
Al termine di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3, uno dei protagonisti del match, Matteo Dutu, è intervenuto nel post partita. Al termine di Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3, l'autore del gol del fomentato 1-1, Matteo Dutu, è intervenuto nel post partita per parlare della prestazione della sua squadra: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
