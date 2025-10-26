Milan Allegri trionfa all’Ippodromo Capannelle | Star of Life vince il Criterium Femminile

Dopo il pareggio contro il Pisa, Massimiliano Allegri può sorridere (in parte). L'allenatore livornese festeggia il trionfo del suo cavallo.

milan allegri trionfa all8217ippodromo capannelle star of life vince il criterium femminile

Milan, Allegri trionfa all'Ippodromo Capannelle: Star of Life vince il Criterium Femminile

