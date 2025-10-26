Milan Allegri trionfa all’Ippodromo Capannelle | Star of Life vince il Criterium Femminile
Dopo il pareggio contro il Pisa, Massimiliano Allegri può sorridere (in parte). L'allenatore livornese festeggia il trionfo del suo cavallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
