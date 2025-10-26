Milan Abatantuono | Leao mi piace anche se ogni tanto mi fa inc…

Diego Abatantuono, tifoso del Milan, ha parlato anche del momento attuale dei rossoneri in particolare su Rafael Leao. Diego Abatantuono, tifoso del Milan, era al Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo nuovo film, "La vita va così". "Sono contento di questo inizio di campionato ma manca un attaccante in rosa. Attendo il salto di qualità".

Milan, Leão torna ad allenarsi in gruppo - Rafael Leão torna ad allenarsi in gruppo 38 giorni dopo l’ultima volta: sarà a disposizione per Milan- Riporta gianlucadimarzio.com

Milan-Napoli si avvicina: Leao dovrebbe esserci, ma dalla panchina - I numeri di questo inizio di stagione del Milan descrivono al meglio la rivoluzione di Max Allegri. sport.sky.it scrive

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma - Mentre il Milan, e chi è rimasto fuori dalle chiamate delle nazionali, riposa, Christopher Nkunku e Rafael Leao si presentano a Milanello. Scrive sportmediaset.mediaset.it