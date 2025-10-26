Migranti | coppia di San Giovanni Gemini dona un loculo per seppellire giovane morto dopo lo sbarco

Una coppia di San Giovanni Gemini ha deciso di mettere a disposizione un loculo nel cimitero di Cammarata per garantire la sepoltura di un giovane migrante morto nei giorni scorsi dopo aver inalato idrocarburi durante la traversata verso Lampedusa. Trasferito a Trapani per grave intossicazione da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL 28 OTTOBRE APRE IL CAMPO PER L’ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI STAGIONALI A FONTANE D’ORO A partire da martedì 28 ottobre sarà attivo il “campo di accoglienza migranti” in via d’allestimento all’interno dell’ex oleificio Fontane d’Or - facebook.com Vai su Facebook

Coppia dona un loculo per tumulare un migrante - Due coniugi di San Giovanni Gemini (Agrigento) hanno deciso di donare un loculo di loro proprietà, nel cimitero di Cammarata, per garantire la sepoltura di un giovane migrante morto nei giorni scorsi ... Da ansa.it

Sesto San Giovanni, in un appartamento il market della droga: in manette coppia di spacciatori - Sesto San Giovanni (Milano), 13 dicembre 2024 – La Polizia di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni e una venezuelana 27enne, irregolare sul territorio nazionale, entrambi per ... Segnala ilgiorno.it

Sesto San Giovanni: i festini, il video hot, la coppia e il coinquilino: chi sono i protagonisti della torbida vicenda - In carcere la 36enne Valentina Peroni, il marito Emanuele Paganini e il coinquilino Elvis Simoni. Segnala affaritaliani.it