Quello del Druso è il quinto successo in trasferta per il Cesena, ma è anche il primo che arriva senza incassare gol. "Il calendario ci ha giocato uno strano scherzo – spiega mister Michele Mignani –, ma quello che è importante è che in queste sei trasferte il Cesena ne abbia vinte cinque. E anche questa volta abbiamo meritato di vincere, non mi sembra di aver rubato nulla". Un successo arrivato al termine di una partita dai due volti. "Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo – continua –, nella gestione della palla, sulle inattive e nel produrre gioco. Nella seconda frazione invece c'è stata più sofferenza, che potevamo forse gestire meglio.

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani: "Squadra in crescita". Berti: "Ora vinciamo al Manuzzi"