Mignani | Squadra in crescita Berti | Ora vinciamo al Manuzzi
Quello del Druso è il quinto successo in trasferta per il Cesena, ma è anche il primo che arriva senza incassare gol. "Il calendario ci ha giocato uno strano scherzo – spiega mister Michele Mignani –, ma quello che è importante è che in queste sei trasferte il Cesena ne abbia vinte cinque. E anche questa volta abbiamo meritato di vincere, non mi sembra di aver rubato nulla". Un successo arrivato al termine di una partita dai due volti. "Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo – continua –, nella gestione della palla, sulle inattive e nel produrre gioco. Nella seconda frazione invece c’è stata più sofferenza, che potevamo forse gestire meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
MIGNANI CONFERMA L’UNDICI DI PARTENZA DI SETTE GIORNI FA Nessuna variazione alla squadra che è scesa in campo dal primo minuto a La Spezia. Tra i possibili sostituti rientra Olivieri, assente la scorsa settimana per un leggero infortunio powe - facebook.com Vai su Facebook
Italia Svezia, minuto 92 Pafundi pronto a calciare il rigore, ma lo stadio Manuzzi di Cesena urla a gran voce il nome di Tommaso Berti ? Berti è nato e cresciuto a Cesena e milita proprio nella squadra allenata da Mignani Pafundi non esita: prim - X Vai su X
Mignani: "Squadra in crescita". Berti: "Ora vinciamo al Manuzzi" - Primo successo senza subire reti, il mister: "Bravi anche a soffrire". Lo riporta msn.com
Cesena, Mignani: "Questa squadra stupirà, ma manca ancora la metà dell'organico" - Michele Mignani, allenatore del Cesena, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale si è soffermato su vari argomenti in vista della sua seconda stagione in bianconero: ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
C’è il Pisa, Mignani sa che sarà dura: "E’ pur sempre una squadra di A" - Finalmente si comincia a fare sul serio, finite le amichevoli e i provini che hanno portato il Cesena dalle prime corse sul lago di Acquapartita al match di stasera al Manuzzi, ospite il Pisa, ... Da ilrestodelcarlino.it