Migliardi-gol è vittoria in casa della Juve-NG
JUVENTUS NEXT GEN 0 PONTEDERA 1 JUVENTUS NG: (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia (1’ st Turco), F.Scaglia, Pagnucco (19’ st Puczka); Savio (1’ st Amaradio), Makiobo (24’ pt Owusu), Faticanti, Rouhi (30’ st Deme); Vacca, Anghelè; Pugno. A disp: S.Scaglia, Bruno, Gil Puche, Ngana, Brugarello, Crapisto, Van Aarle, Martinez Crous, Perotti. All. Brambilla PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini, Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi, Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi (41’ st Cerretti), Nabian; Andolfi (30’ st Ianesi). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Polizzi, Paolieri, Petrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Migliardi-gol, è vittoria in casa della Juve-NG - I granata reagiscono nel migliore dei modi dopo la batosta di lunedi sera. Segnala lanazione.it