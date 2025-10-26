Michelle Hunziker baciata dal sole al campo delle zucche | alla prova dell’intaglio per Halloween

Vimodrone (Milano), 26 ottobre 2025 – Anche Michelle Hunziker si è lasciata conquistare dalla magia di Halloween, la celebre conduttrice tv si è recata ad Agricola delle Meraviglie (a Vimodrone, in provincia di Milano) insieme per decorare una zucca in perfetta versione Jack ‘o’ Lantern. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti della giornata trascorsa nell’area agricola, condividendo le foto in cui è impegnata nell’intaglio, con la scritta “ Ci siamo ”. Una giornata a contatto con la natura. Sorridente e rilassata, Michelle Hunziker ha anche postato anche gli scatti di fiori e di alcuni spazi allestiti per il pumpkin patch del Milanese, compresa una piramide di zucche dove ha fatto capolino l’amato cagnolino: “Trova l’intruso”, ha scritto la conduttrice invitando i follower a scovare il quattrozampe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelle Hunziker baciata dal sole al campo delle zucche: alla prova dell’intaglio per Halloween

