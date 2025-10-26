Michele Basile e l’antieroe | Matto? E chi non lo è Io Alda e il potere social

" A volte mi sento un po’ matto. Ma chi non lo è? Ognuno è matto a modo suo". La voce è quella di Michele Basile, 36 anni, attore e content creator da un milione e 100mila seguaci, in tournée con “Stai Karma“. Da anni mette volto e cuore al servizio delle tematiche sociali ed è tornato a farlo con “Stranamente“, lo spot realizzato dall’università Iulm per Progetto Itaca. Battaglia che sente vicina? "Vicinissima. Partendo da lontano, è stata al centro della mia tesina per la maturità: frequentavo l’indirizzo Grafico pubblicitario all’istituto Gadda di Paderno Dugnano. Ho voluto diplomarmi approfondendo la Legge Basaglia con la chiusura dei manicomi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

