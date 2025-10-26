Michael Woods | Poga?ar è il migliore di sempre Merckx vinceva quando solo quattro Nazioni andavano forte

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito sul dominio di Tadej Pogacar nel grande ciclismo internazionale continuano a susseguirsi i diversi punti di vista. Michael Woods elegge   il campione del mondo e campione europeo  come miglior ciclista della storia e lo pone anche davanti ad Eddie Merckx. Il corridore della Israel-Premier Tech ha appena terminato la sua ultima stagione da professionista, decidendo di non proseguire dopo la scadenza di contratto a fine dicembre 2025. In un’intervista a  Cycling Weekly, Michael Woods ha parlato di Tadej Poga?ar, indicandolo come il migliore di sempre nel ciclismo: “ Non ho dubbi sul fatto che Pogacar sia il miglior corridore di sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

