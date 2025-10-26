Mi ferivo in parti in cui non si vedeva fino a episodi sempre più forti Sono stata ricoverata mio padre mi ha mandato solo un messaggio | il drammatico racconto di Veronica Satti

Dalla diagnosi di disturbo borderline al tentativo di suicidio, fino alla rinascita. È un racconto senza filtri e molto doloroso quello che Veronica Satti, la figlia del cantante Bobby Solo, ha fatto ieri – sabato 25 ottobre – nel salotto di Verissimo. La ragazza è tornata a parlare dei suoi problemi di salute mentale (due anni fa è stata ricoverata in una clinica di riabilitazione psichiatrica) e anche del rapporto complicato con il padre, che non sente più da tempo e che oggi considera “un capitolo chiuso” della sua vita. VERONICA SATTI E I RAPPORTI COMPLICATI COL PADRE BOBBY SOLO. Uno dei passaggi più dolorosi della lunga intervista concessa da Veronica Satti a Silvia Toffanin è quello sul rapporto con il padre, Bobby Solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

