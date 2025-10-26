Mi dimetto! decisione del big di Fratelli d’Italia | Accuse pesantissime

Un gesto improvviso, una scelta che nessuno si aspettava. Nelle ultime ore, la politica di Bolzano si è tinta di tensione e incredulità. C’è chi parla di onore, chi di scandalo: ma dietro questa decisione si nasconde ben più di una semplice dimissione. Un nome che tutti conoscono, un volto che per anni ha rappresentato una parte importante della città, ora travolto da accuse che scuotono profondamente l’animo di chi lo ha sempre stimato. Cosa sta accadendo davvero tra le mura silenziose del Consiglio comunale? Il passo indietro di Carlo Vettori. Carlo Vettori, presidente del Consiglio comunale di Bolzano ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, ha sorpreso tutti annunciando le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it