Mezzi storici in esposizione | in piazza Garibaldi la rievocazione della Liberazione di Cervia

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica è stata celebrata la liberazione di Cervia. In piazza Garibaldi a cura della Gotica Romagna si è svolta una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. L'ingresso in Cervia ha visto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Mezzi Storici Esposizione Piazza