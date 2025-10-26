Mezzi storici in esposizione | in piazza Garibaldi la rievocazione della Liberazione di Cervia

Domenica è stata celebrata la liberazione di Cervia. In piazza Garibaldi a cura della Gotica Romagna si è svolta una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. L'ingresso in Cervia ha visto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it