Di questi tempi, evitare lo spreco di cibo è un ‘imperativo categorico. Dobbiamo studiare molte cose per capire come proteggere gli alimenti. Un esempio emblematico riguarda la conservazione delle patate e delle cipolle: mai metterle vicine. Le patate tendono a germogliare più rapidamente se conservate nelle vicinanze delle cipolle. Questo fenomeno, apparentemente innocuo, può avere un impatto significativo sulla conservazione e sullo spreco alimentare domestico. Il motivo principale di questo problema è legato alla produzione di sostanze chimiche che influenzano la maturazione dei vegetali. Le patate e le cipolle emettono gas etilene mentre maturano e invecchiano, un ormone vegetale che stimola la crescita e la maturazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Metti le cipolle vicino alle patate? Stai commettendo un grosso errore