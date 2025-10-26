Meteo | Previsioni per lunedì 27 ottobre

A Modena lunedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it