Meteo Liguria le previsioni per l' ultima settimana di ottobre

Sulla Liguria si apre un periodo più stabile e soleggiato con cielo limpido, a tratti ventoso da nord. Clima freddo al mattino, mite al pomeriggio, intorno ai 1820°C. Nuove piogge sono attese tra fine mese e inizio novembre come spiegano gli esperti di 3bmeteo.Previsioni meteo Liguria lunedì 27. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Aggiornamento meteo con il BOLLETTINO DI VIGILANZA PER LA REGIONE LIGURIA emesso oggi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal. ? Minima della notte -0.7 gradi a Calizzano; la rete Omirl segnala alle 11:58 come valore più elevato fin qui - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo arancione anticipata la chiusura: ecco i nuovi orari in Liguria https://ligurianotizie.it/allerta-meteo-arancione-anticipata-la-chiusura-ecco-i-nuovi-orari-in-liguria/2025/10/23/622860/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Meteo Liguria, le previsioni per l'ultima settimana di ottobre - Sulla Liguria si apre un periodo più stabile e soleggiato con cielo limpido, a tratti ventoso da nord. Lo riporta genovatoday.it

Meteo: Liguria e Genova, treno di perturbazioni e nubifragi tra pochi giorni - Negli ultimi giorni le condizioni meteo sono abbastanza migliorate sulla Liguria e su gran parte del Nord Italia, e così sarà almeno fino al 29 ottobre. Da meteogiornale.it

Meteo in Liguria, allerta arancione per temporali dalle 10 del 23 ottobre sul Centro e sul Levante. Scuole aperte a Genova, chiuse a Savona e La Spezia - È in arrivo una perturbazione veloce e molto intensa con venti di burrasca e temporali. Lo riporta ilsecoloxix.it