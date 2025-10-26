Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 26 ottobre ottobre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3587m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 26 ottobre 2025