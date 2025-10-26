Meteo a Roma e nel Lazio allerta gialla per forte vento

Il Dipartimento di protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri ha emesso un’allerta gialla nel Lazio da questa sera, domenica 26 ottobre, e per le successive 24 ore.Allerta gialla a Roma e nel LazioSi prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie sui. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

METEO ROMA: sole o pioggia nelle prossime ore? Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook

VINCIAMO NOI AL MAPEI STADIUM! ? DECIDE LA RETE DI PAULO DYBALA NEL PRIMO TEMPO! ? E QUESTA CLASSIFICA NON CI DISPIACE $ASRoma $SassuoloRoma - X Vai su X

Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per forte vento - Il Dipartimento di protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri ha emesso un’allerta gialla nel Lazio da questa sera, domenica 26 ottobre, e per le successive 24 ore. romatoday.it scrive

Meteo a Roma e nel Lazio, allerta fino a venerdì. Protezione civile: "Evitare le aree verdi" - Le indicazioni alla cittadinanza in caso di vento forte sono di non esporsi nei pressi di una serie di luoghi a rischio ... Da romatoday.it

Allerta meteo Roma e Lazio 2 ottobre: forti piogge, temporali e crollo delle temperature - Da oggi pomeriggio a domani 2 ottobre le previsioni annunciano allerta meteo gialla su Roma e Lazio. Come scrive fanpage.it