Oggi alle ore 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, riprende la Rassegna Teatro Ragazzi con “ Metamorpholand ”, il nuovo progetto di Kinkaleri per l’infanzia ispirato ai miti di trasformazione dalle Metamorfosi di Ovidio. Lo spettacolo esplora la storia mitica della nascita del mondo, in tutta la forza delle immagini e dei significati che evoca. Classico e modernissimo rispetto alla relazione tra umanita? e natura, il testo pone in primo piano l’importanza di considerare l’umano come parte di un tutto. Come trasformare un corpo umano in un animale, un vegetale, un dio? Come raccontare il legame tra gli esseri viventi e l’universo? In un mondo dove tutto cambia e niente muore, le pietre, le piante, gli uccelli, gli animali, le stelle, prendono corpo a seguito di trasformazioni, mentre l’umanita?, la natura e la divinita? diventano uno spazio di relazione senza confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Metamorpholand” di Kinkaleri alla Tenuta dello Scompiglio