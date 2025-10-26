Messa in latino sorpresa in Vaticano | Burke e Zuppi uniti a San Pietro il rito antico torna a fare comunione

Non una prova di forza, ma una prova di unità. Questa è l'impressione dopo il pienone nella Basilica di San Pietro per la messa di ieri pomeriggio celebrata dal cardinale Raymond Leo Burke al culmine del 14esimo pellegrinaggio Summorum Pontificum. La comunità degli amanti della cosiddetta messa tridentina si è riversata in massa a San Pietro per assistere alla celebrazione del porporato statunitense all'altare della cattedra. Il giorno precedente grandi numeri aveva fatto registrare anche la celebrazione dei vespri in forma straordinaria nella Basilica di San Lorenzo in Lucina presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

