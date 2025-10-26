Messa in latino sorpresa in Vaticano | Burke e Zuppi uniti a San Pietro il rito antico torna a fare comunione
Non una prova di forza, ma una prova di unità. Questa è l'impressione dopo il pienone nella Basilica di San Pietro per la messa di ieri pomeriggio celebrata dal cardinale Raymond Leo Burke al culmine del 14esimo pellegrinaggio Summorum Pontificum. La comunità degli amanti della cosiddetta messa tridentina si è riversata in massa a San Pietro per assistere alla celebrazione del porporato statunitense all'altare della cattedra. Il giorno precedente grandi numeri aveva fatto registrare anche la celebrazione dei vespri in forma straordinaria nella Basilica di San Lorenzo in Lucina presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Vaticano, torna la messa in latino: il pellegrinaggio degli ultra conservatori (mentre affiora il complotto curiale ai loro danni) @ilmessaggeroit @Pontifex_it - X Vai su X
“Benedictus" Le parole della messa in latino sembrano dirci qualcosa di più oltre al loro significato. Non è una questione religiosa ma culturale. Così come nell’ introduzione di questo brano, affidata alla voce di Monica Demuru sembrano esserci i suoni di mill - facebook.com Vai su Facebook
Messa in latino, sorpresa in Vaticano: Burke e Zuppi uniti a San Pietro, il rito antico torna a fare comunione - Accanto a lui l’apertura di Zuppi: due visioni diverse, ma un unico segno di unità nella Chiesa ... Da ilgiornale.it
Burke celebra in latino a S.Pietro, 'comunismo ateo è il male' - Il cardinale Raymond Leo Burke ha celebrato nel primo pomeriggio la messa in latino presso l'altare della Cattedra della basilica di San Pietro. Come scrive ansa.it
Vaticano, torna la messa in latino: il pellegrinaggio degli ultra conservatori (mentre affiora il complotto curiale ai loro danni) - In un'epoca dove le chiese sono ormai vuote e le messe vanno deserte, vedere fare la fila fuori (dalla chiesa di San Lorenzo in Lucina) per poter assistere ai solenni vespri in ... Si legge su msn.com