Mercato Juve | si chiude la porta per questo grande obiettivo! Non arriverà in bianconero la decisione è ufficiale Ultimissime

Mercato Juve: si chiude la porta per il grande obiettivo bianconero! Non arriverà a Torino, la decisione è stata ufficializzato. Un muro che si alza, un sogno di calciomercato svanito definitivamente. L’ Al-Hilal ha ufficialmente blindato Sergej Milinkovic-Savic. Il club saudita ha svelato di aver prolungato il contratto del centrocampista serbo per altri due anni, legandolo alla squadra fino al 2028. Una mossa che di fatto sbarra le porte a un suo possibile rientro in Italia. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Ufficiale: Milinkovic-Savic rinnova fino al 2028. La firma è arrivata domenica a Riyadh, presso la sede della società, alla presenza del presidente, il Principe Nawaf Bin Saad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

