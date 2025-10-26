Mercato Juve | si chiude la porta per questo grande obiettivo! Non arriverà in bianconero la decisione è ufficiale Ultimissime
Mercato Juve: si chiude la porta per il grande obiettivo bianconero! Non arriverà a Torino, la decisione è stata ufficializzato. Un muro che si alza, un sogno di calciomercato svanito definitivamente. L’ Al-Hilal ha ufficialmente blindato Sergej Milinkovic-Savic. Il club saudita ha svelato di aver prolungato il contratto del centrocampista serbo per altri due anni, legandolo alla squadra fino al 2028. Una mossa che di fatto sbarra le porte a un suo possibile rientro in Italia. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Ufficiale: Milinkovic-Savic rinnova fino al 2028. La firma è arrivata domenica a Riyadh, presso la sede della società, alla presenza del presidente, il Principe Nawaf Bin Saad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tomori Juve, si chiude definitivamente questa pista? L’ultimo annuncio del difensore del Milan gela i bianconeri: cosa ha detto - Tomori Juve, la pista si chiude definitivamente: il difensore conferma la volontà di restare al Milan e apre al rinnovo, spegnendo le voci di mercato Un messaggio chiaro, una dichiarazione d’amore che ... Si legge su juventusnews24.com
Mercato Juve, possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia: dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica. Il nome - Mercato Juve, si allarga la lista per gli esterni: oltre ai nomi noti, i bianconeri valutano anche un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1 La caccia al rinforzo per le fasce continua senza sosta ... juventusnews24.com scrive
Mercato Juventus: idea Maignan per la porta in estate - Il numero uno del Milan non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri che scade nel giugno 2026 e potrebbe ... Da it.blastingnews.com