Mercato Juve | Comolli non si arrende dopo il no in estate Pronto un nuovo tentativo per lui nella finestra di gennaio
, è considerato la prima scelta. Il calciomercato Juve ha individuato nella fascia destra una priorità da rinforzare nel mercato di gennaio. Sebbene sia spuntato il nome nuovo di Malo Gusto del Chelsea, le attenzioni principali della dirigenza bianconera sono concentrate su un obiettivo storico, un vero e proprio pallino che non è mai uscito dai radar della Continassa.Il nome in cima alla lista è quello di Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid non è considerato una semplice alternativa, ma una scelta molto concreta, se non addirittura la prima opzione per rinforzare la rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Juve, il Real Madrid è disposto a tutto per Yildiz". La clamorosa indiscrezione di mercato - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO #MARESCA VUOLE ALLENARE #YILDIZ, #JUVE VALUTAZIONI IN DIFESA, #SCOUTING PROGRESS #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/SiiSBPP-lc8?fea - X Vai su X
Mercato Juve, Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna: già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime - Bremer: nel mirino un giovane difensore dell’Osasuna, ma la Premier League è in agguato L’infortunio di Gleison Bremer ha stravolto i piani e acceso i rada ... Lo riporta juventusnews24.com
Juventus, Comolli esaudisce il suo sogno: Locatelli nello scambio - L'affare che sblocca i bianconeri: scambio a sorpresa e nuova svolta: ecco cosa sta succedendo con la Juventus. Segnala juvelive.it
Pagina 1 | “David va aspettato. Bouaddi alla Juve? Fisicamente straripante. Fiducia in Comolli” - Da calciatore l’avevano ribattezzato Flipper per le movenze sguscianti, che spesso e volentieri lo rendevano imprendibile per i difensori avversari. Da msn.com