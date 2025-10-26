Il rigore concesso durante Napoli-Inter per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, continua a far discutere dopo le polemiche furibonde del post-partita. All'indomani del match anche i vertici arbitrali non hanno dubbi: il rigore non c'era e non andava dato. "Meno di un rigorino", la formula che circola nel palazzo Aia. L’errore più grave è quello dell’assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l’ arbitro Mariani sul contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Un errore di procedura e di timing, oltre che di sostanza: il fallo non era sufficiente come intensità per un rigore. Sbaglia anche il Var, con Marini, ma a quel punto il pasticcio era già compiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meno di un rigorino". Ecco di chi è l'errore sul discusso rigore di Napoli-Inter secondo l'Aia