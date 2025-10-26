Membro del Garante della Privacy nella sede Fdi prima della multa a Report il comunicato dell’authority non smentisce

Il Garante per la privacy non smentisce che un suo componente ha fatto visita alla sede di Fratelli d’Italia, poche ore prima di votare a favore della maximulta a Report. Ma sostiene che comunque quella sanzione è stata elevata con la “piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti”. È questo il contenuto del breve comunicato diffuso dall’authority guidata da Pasquale Stanzione per replicare alla notizia del Fatto Quotidiano. Mercoledì sera, infatti, Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio, è stato avvistato in via della Scrofa, davanti alla sede del partito di Giorgia Meloni, come si vede dalle fotografie pubblicate dal nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

