Membro del Garante della Privacy nella sede Fdi prima della multa a Report il comunicato dell’authority che non smentisce

Il Garante per la privacy non smentisce che un suo componente ha fatto visita alla sede di Fratelli d’Italia, poche ore prima di votare a favore della maximulta a Report. Ma sostiene che comunque quella sanzione è stata elevata con la “piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti”. È questo il contenuto del breve comunicato diffuso dall’authority guidata da Pasquale Stanzione per replicare alla notizia del Fatto Quotidiano. Mercoledì sera, infatti, Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio, è stato avvistato in via della Scrofa, davanti alla sede del partito di Giorgia Meloni, come si vede dalle fotografie pubblicate dal nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Membro del Garante della Privacy nella sede Fdi prima della multa a Report, il comunicato dell’authority che non smentisce

Leggi anche questi approfondimenti

Report, il garante della Privacy Ghiglia nella sede FdI prima della multa. Il Pd: inaudito L’anticipazione dell’inchiesta in onda stasera su Rai Tre. Un video prova la presenza del membro dell’Authority in via della Scrofa. Ranucci: “Si muovono su input politico” - facebook.com Vai su Facebook

Esclusiva: Agostino Ghiglia , membro del Garante della Privacy, viene ripreso da un nostro inviato entrando nella sede del partito di Fdi poche ore dopo la sentenza che ha sanzionato Report per 150 mila euro. Ne parliamo questa sera alle 20.30 su $Rai3 - X Vai su X

Scontro Ranucci-Garante, il caso del membro dell'Autorità nella sede di Fdi - Il Garante: 'Piena indipendenza delle nostre decisioni'. Secondo ansa.it

“Inaudito che il componente del Garante della Privacy fosse nella sede di Fdi. La Rai difenda Report” - Un video di Report mostra Agostino Ghiglia entrare nella sede di FdI poco prima della sanzione. Da ilfattoquotidiano.it

Ranucci: "Garante Privacy Ghiglia in sede FdI prima della multa a Report". E tira in ballo Arianna Meloni - In un'intervista a La Stampa, Sigfrido Ranucci ha detto che la multa che il Garante della Privacy ha inflitto a Report è legata a "input politico" ... Secondo virgilio.it