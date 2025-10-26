Membro del Garante della Privacy nella sede Fdi prima della multa a Report il comunicato dell’authority che non smentisce

Il Garante per la privacy non smentisce che un suo componente ha fatto visita alla sede di Fratelli d’Italia, poche ore prima di votare a favore della maximulta a Report. Ma sostiene che comunque quella sanzione è stata elevata con la “piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti”. È questo il contenuto del breve comunicato diffuso dall’authority guidata da Pasquale Stanzione per replicare alla notizia del Fatto Quotidiano. Mercoledì sera, infatti, Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio, è stato avvistato in via della Scrofa, davanti alla sede del partito di Giorgia Meloni, come si vede dalle fotografie pubblicate dal nostro giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

