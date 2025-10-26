Meloni e sondaggi la crescita del centrodestra non si ferma

Cvd: come volevasi dimostrare. Pure questa settimana i sondaggi confermano la regola che da tre anni non sembra trovare eccezioni. Per un verso, si registra l’ottima salute dei partiti di maggioranza, nonostante - fatto rarissimo nell’Occidente avanzato l’onere di tre anni passati al governo: ma non si avverte alcun segno di logoramento, anzi. Per altro verso, salta agli occhi l’incapacità dei partiti di opposizione di allargare il loro recinto di consenso: il perimetro è sempre lo stesso, ben più stretto rispetto a quello del centrodestra, e al massimo si segnalano minimi travasi interni alla (futura ed ipotetica) coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni e sondaggi, la crescita del centrodestra non si ferma

