Melek e Hikmet la scena segreta girata solo per il finale italiano

Colpo di scena dietro le quinte di “La Notte nel Cuore”, la soap turca che si prepara al suo gran finale su Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal set, la produzione avrebbe realizzato una scena esclusiva destinata soltanto alla versione italiana della serie. Si tratterebbe di un momento intimo e carico di emozione tra Melek e Hikmet, girato come epilogo alternativo rispetto al finale originale trasmesso in Turchia. Fonti vicine alla troupe confermano che la scena sarebbe stata registrata durante le ultime giornate di riprese, su richiesta di Mediaset e della casa di produzione, per offrire al pubblico italiano una conclusione “più poetica e luminosa”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it