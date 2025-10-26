Melek e Hikmet la scena segreta girata solo per il finale italiano
Colpo di scena dietro le quinte di “La Notte nel Cuore”, la soap turca che si prepara al suo gran finale su Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal set, la produzione avrebbe realizzato una scena esclusiva destinata soltanto alla versione italiana della serie. Si tratterebbe di un momento intimo e carico di emozione tra Melek e Hikmet, girato come epilogo alternativo rispetto al finale originale trasmesso in Turchia. Fonti vicine alla troupe confermano che la scena sarebbe stata registrata durante le ultime giornate di riprese, su richiesta di Mediaset e della casa di produzione, per offrire al pubblico italiano una conclusione “più poetica e luminosa”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
| | [ ] - In ospedale, Hikmet, Nihayet e Sumru discutono, e l’anziana schiaffeggia Hikmet. Cihan interviene per calmare la situazione. Melek e Cihan cerca - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre: la resa dei conti tra Nuh e Hikmet • Tra Nuh e Hiknet non corre buon sangue, soprattutto dopo il misterioso incidente di Melek. Nella prossima puntata della soap le tensioni tra i due arriveranno al culmine. - X Vai su X
La notte nel cuore, trame turche: la madre di Melek sospettata del delitto di Gurcan - Nella puntata di domenica 19 ottobre, la polizia cerca il corpo di Gurcan nel giardino di Tashin mentre Cihan vuole sposare subito Melek ... Scrive it.blastingnews.com
Anticipazioni turche La notte nel cuore/ Hikmet tenta di uccidere Melek: la terribile vendetta di Cihan - Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler nuove puntate: Hikmet tenta di uccidere Melek e arriva la terribile vendetta di Cihan ... Come scrive ilsussidiario.net
La notte nel cuore, le anticipazioni del 25 settembre: Melek e Sevilay sono in pericolo di vita - Domenica 21 settembre abbiamo visto Nuh portare Sevilay alla villa di Tahsin ed essere calorosamente accolto da Melek. movieplayer.it scrive