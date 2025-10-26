Medio Oriente Hamas | Non daremo a Israele il pretesto per una ripresa della guerra

Il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, ha dichiarato che il gruppo palestinese «è determinato a non dare a Israele un pretesto» per tornare in guerra nella Striscia di Gaza e ha assicurato che continuerà a cercare e restituire i corpi degli ostaggi ancora nella Striscia. "Hamas non darà all’occupazione alcun pretesto per riprendere la guerra», ha dichiarato al-Hayya in un’intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, Hamas: "Non daremo a Israele il pretesto per una ripresa della guerra"

