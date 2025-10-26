Mediaset ufficializza il nuovo orario di La Notte nel Cuore | quando inizia e quanto dura

Serie Tv, Mediaset ha annunciato una modifica significativa alla programmazione della soap turca La Notte nel Cuore, attualmente trasmessa in prima serata su Canale 5. Dopo una serie di variazioni e cambiamenti, la rete ha deciso di anticipare l’orario di inizio e di prolungare la durata degli episodi, rispondendo così alle richieste degli spettatori. La notte del cuore: data d’inizio e nuovo orario di trasmissione della soap turca. A partire da martedì 28 ottobre, la messa in onda di La Notte nel Cuore avrà inizio alle 22:15, anticipando di venticinque minuti rispetto al precedente orario delle 22:40. 🔗 Leggi su Tvzap.it

