Mediaset ha deciso così Grande Fratello cambia tutto | l’annuncio di Simona Ventura

Da settimane si parlava dei risultati altalenanti del Grande Fratello e dei primi segnali di stanchezza di un format che, pur restando un pilastro della programmazione Mediaset, sembra aver perso parte del suo smalto. I numeri parlano chiaro: l’edizione attuale ha registrato ascolti inferiori alle aspettative, con serate che non hanno superato i due milioni di telespettatori e una media generale attorno al 16% di share. Un dato non disastroso, ma certamente inferiore alle potenzialità di un reality che per anni ha rappresentato un punto di riferimento del prime time italiano. La prima puntata, pur essendo accolta con curiosità per la nuova gestione e il ritorno di Simona Ventura alla conduzione, ha ottenuto appena 2,8 milioni di telespettatori e il 20,4% di share. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Procura di Milano ha deciso così ? https://mdst.it/3Ja5ZSD #SportMediaset Vai su Facebook

Paolo e Lillo hanno deciso di fare sul serio! #TuSiQueVales - X Vai su X

Striscia la notizia torna in TV, Mediaset ha deciso: quando andrà in onda e come saranno le nuove puntate su Canale5 - Secondo le ultime notizie, Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. fanpage.it scrive

Mediaset sceglie la soluzione AllRights di Fincons Group per trasformare la gestione dei diritti - Fincons Group, società internazionale di consulenza IT e system integration con oltre 40 anni di esperienza sul mercato, è lieta di annunciare che Mediaset, broadcaster e media company italiana leader ... Da datamanager.it