Da settimane si discute dei risultati altalenanti del Grande Fratello, un reality che, pur restando uno dei pilastri della programmazione Mediaset, sembra attraversare una fase di stanchezza. Gli ascolti lo confermano: l’attuale edizione si mantiene sotto i due milioni di telespettatori con una media del 16% di share. Non un flop, ma un dato inferiore alle aspettative per un programma che per anni ha dominato il prime time italiano. La curiosità per la nuova conduzione di Simona Ventura aveva inizialmente acceso l’interesse del pubblico, ma il debutto si è fermato a 2,8 milioni di spettatori e al 20,4% di share. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mediaset cambia rotta per il Grande Fratello: l’annuncio di Simona Ventura