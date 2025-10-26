Mediaset Acquista The Night Fall | Cast Trama E Quando Inizia!

Scopri perché The Night Fall, con un intenso Burak Deniz, è destinata a diventare il prossimo grande successo turco in Italia. Un nuovo ciclone televisivo sta per abbattersi sull’Italia, direttamente da Istanbul. Dopo il trionfo di Terra Amara, Mediaset è pronta a giocare la sua prossima carta vincente: The Night Fall. La serie, già acclamata in patria con il titolo Bir Gece Masal?, debutterà su Canale 5 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, subito dopo la conclusione di La Notte nel Cuore. Al timone di questo nuovo viaggio emotivo c’è Burak Deniz, volto amatissimo dal pubblico italiano e protagonista indiscusso del recente successo Another Love, oggi disponibile su Infinity. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

