Medea Falcioni pigliatutto | dopo l' oro mondiale arriva ad Arzachena anche l' alloro europeo Under 19

Anconatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vela italiana e lo sport marchigiano sono in festa per Medea Falcioni. Ancona lei, la giovanissima atleta della Sef Stamura (ha compiuto 15 anni poche settimane fa) e official ambassador del Parco del Conero, che lo scorso luglio aveva conquistato il titolo iridato Under 19 a Brest (Francia). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Medea Falcioni Pigliatutto Dopo