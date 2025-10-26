Medea Falcioni pigliatutto | dopo l' oro mondiale arriva ad Arzachena anche l' alloro europeo Under 19
La vela italiana e lo sport marchigiano sono in festa per Medea Falcioni. Ancona lei, la giovanissima atleta della Sef Stamura (ha compiuto 15 anni poche settimane fa) e official ambassador del Parco del Conero, che lo scorso luglio aveva conquistato il titolo iridato Under 19 a Brest (Francia). 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Medea Falcioni si laurea Campionessa Europea iQFOiL U19 ad Arzachena!
Come si cresce tra scuola, allenamenti in mare e sogni olimpici? Medea Falcioni racconta la sua storia di talento e determinazione, tra vela, studio e futuro.