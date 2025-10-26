Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025 | Olanda a quota 7 ori Italia quinta

Il Velodromo Peñalolén di Santiago del Cile ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre, mettendo in palio nel complesso 22 titoli nella seconda rassegna iridata del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Si preannuncia grande spettacolo in Cile, nonostante l’assenza di qualche big tra cui le stelle azzurre Jonathan Milan e Filippo Ganna. Italia che proverà ad eguagliare o addirittura migliorare i quattro podi ottenuti sia a Glasgow nel 2023 che a Ballerup nel 2024, affidandosi principalmente ad un movimento femminile ancora competitivo ed in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025: Olanda a quota 7 ori, Italia quinta

