McTominay protagonista contro l’Inter | un gol da sogno per guidare il proprio Napoli alla vittoria

Inter News 24 McTominay decisivo nella sfida contro i nerazzurri: la disamina de il corriere dello Sport sulla partita contro l’Inter di Cristian Chivu. Scott McTominay sta vivendo un momento straordinario con la maglia del Napoli. Dopo una stagione caratterizzata da importanti prestazioni, il centrocampista scozzese ha raggiunto quota 17 gol in poco più di un anno con il club partenopeo, numeri incredibili per un centrocampista, che diventano ancora più significativi se consideriamo la sua abilità negli inserimenti, spesso decisivi per la squadra. La sua ultima perla è arrivata nella vittoria contro l’Inter, dove ha messo a segno un gol spettacolare con il suo potente destro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - McTominay protagonista contro l’Inter: un gol da sogno per guidare il proprio Napoli alla vittoria

