McKennie doveva essere espulso in Lazio Juve? L’analisi di Marelli sull’episodio che farà tanto discutere. Una partita ad altissima tensione, iniziata nel peggiore dei modi per la Juventus e proseguita tra le polemiche. Sotto 1-0 all’Olimpico contro la Lazio (gol di Basic dopo un errore di David), la squadra di Igor Tudor, in piena crisi di risultati, è stata protagonista di un episodio arbitrale che farà discutere e che è stato prontamente analizzato dall’esperto di DAZN, Luca Marelli. Nel mirino è finito un intervento del centrocampista bianconero Weston McKennie, già ammonito. LAZIO JUVE LIVE L’episodio è avvenuto nel corso della gara: il centrocampista americano della Juventus ha commesso un fallo evidente sull’ex Marsiglia Guendouzi, che si stava involando in una zona di campo pericolosa e con molto spazio a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie doveva essere espulso in Lazio Juve? Marelli analizza così il mancato secondo cartellino giallo per il centrocampista bianconero

