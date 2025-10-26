Maxi operazione in zona stadio | sequestrata un' autorimessa abusiva rimossi numerosi veicoli

In occasione dell’atteso incontro di calcio tra Napoli e Inter, la Polizia Locale di Napoli ha condotto un’ampia operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla sosta irregolare nelle aree circostanti lo Stadio “Diego Armando Maradona”.L’intervento, portato avanti dall’Unità Operativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cambia la viabilità nella zona dello Stadio: ecco cosa sta succedendo (e cosa diventerà) - facebook.com Vai su Facebook

Maxi operazione in zona stadio: sequestrata un'autorimessa abusiva, rimossi numerosi veicoli - In occasione dell’atteso incontro di calcio tra Napoli e Inter, la Polizia Locale di Napoli ha condotto un’ampia operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla sosta irregolare nelle aree ... Si legge su napolitoday.it

Zona San Siro, maxi blitz all’alba delle forze dell’ordine contro spaccio e occupazione abusiva degli alloggi popolari - I controlli hanno riguardato anche piazzale Segesta, Lotto e le stazioni della metropolitana rossa di Lampugnano, Bonola e San Leonardo e il terminal bus di Lampugnano ... Segnala msn.com