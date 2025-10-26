Maxi incidente lungo la Ss36 | cinque feriti anche una 13enne traffico in tilt
Incidente stradale in Valassina, cinque le persone rimaste ferite, tra cui una ragazzina di 13 anni.L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di domenica 26 ottobre, lungo la Ss36 (direzione Nord) nel tratto tra Arosio e Briosco Capriano. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’incidente stradale è avvenuto lungo via Italia attorno a 14.30: il motociclista è deceduto sul colpo - facebook.com Vai su Facebook
Cantiere SS36: operaio in codice rosso a causa di un infortunio con flessibile - Incidente sul lavoro si è verificato, questo pomeriggio martedì 21 Ottobre, lungo la SS36 Nord, nel tratto compre ... Lo riporta valtellinanews.it
Maxi incidente a Fermo, 9 persone e tre auto coinvolte lungo l’Adriatica - Fermo, 12 Agosto 2025 – Nove persone tra cui due bambini ed un neonato sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri sera dopo le 23 lungo la statale Adriatica, nel tratto di strada ... Secondo ilrestodelcarlino.it