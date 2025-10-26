Maxi furto al Louvre arrestati due sospetti Progettavano fuga in Mali e in Algeria

I due sono sospettati di far parte del commando di quattro uomini che ha rubato otto gioielli della Corona francese, per un valore stimato di 88 milioni di euro, domenica scorsa. Intorno alle 9:30 del mattino del 19 ottobre, hanno piazzato un montacarichi ai piedi del museo più visitato del mondo, sul Quai Francois-Mitterrand, e due di loro, con il volto mascherato, sono saliti in un cesto fino alla Galleria Apollo. Commissionata da Luigi XIV per esaltare la sua gloria di Re Sole, questa sala ospita la collezione reale di gemme e i diamanti della Corona, che conta circa 800 pezzi. Dopo aver rotto una finestra e le teche contenenti i gioielli con delle smerigliatrici angolari, i ladri se ne sono andati a bordo di due potenti scooter guidati dai loro complici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maxi furto al Louvre, arrestati due sospetti. Progettavano fuga in Mali e in Algeria

