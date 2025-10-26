Mauro Di Francesco gli applausi del Rosini Lucignano celebra l' attore durante la serata finale di Uff Underground Film Festival

Arezzo, 26 ottobre 2025 – Applausi e commozione ieri sera al Teatro Rosini per il tributo a Mauro Di Francesco, che avrebbe dovuto partecipare alla serata finale della prima edizione di UFF, Underground Film Festival. In sala le immagini dei suoi film cult con Abatantuono e Calà hanno emozionato il pubblico. Cresti, Bucciantini e Grazzi: “Un esperimento riuscito, una promessa per il futuro” Si è chiusa ieri sera, al Teatro Rosini di Lucignano, la prima edizione di UFF – Underground Film Festival, l’evento dedicato al cinema indipendente, sperimentale e di ricerca ideato d ai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini, con il patrocinio del Comune di Lucignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mauro Di Francesco, gli applausi del Rosini. Lucignano celebra l'attore durante la serata finale di Uff, Underground Film Festival

Mauro di Francesco che ci ha lasciati ieri a 74 anni qui insieme a Ugo Tognazzi nel film "Scusa se e' poco" del 1982 RIP www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook

È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni ’80. Si è spento la scorsa notte in ospedale, dove era ricoverato da un mese per alcune complicazioni di salute. Vent’anni fa aveva subito un trapianto al fegato. - X Vai su X

Addio a Maurino, Mauro Di Francesco: affetto e cordoglio social tra foto e video. “Ci hai fatto ridere e ancora lo farai” - Tra i primi post quello degli amici e colleghi Diego Abatantuono e Jerry Calà ... Lo riporta msn.com