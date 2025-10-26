Mauro Di Francesco gli applausi del Rosini Lucignano celebra l' attore durante la serata finale di Uff Underground Film Festival

Arezzo, 26 ottobre 2025 –  Applausi e commozione ieri sera al Teatro Rosini per il tributo a Mauro Di Francesco, che avrebbe dovuto partecipare alla serata finale della prima edizione di UFF, Underground Film Festival. In sala le immagini dei suoi film cult con Abatantuono e Calà hanno emozionato il pubblico. Cresti, Bucciantini e Grazzi: “Un esperimento riuscito, una promessa per il futuro” Si è chiusa ieri sera, al Teatro Rosini di Lucignano, la prima edizione di UFF – Underground Film Festival, l’evento dedicato al cinema indipendente, sperimentale e di ricerca ideato d ai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini, con il patrocinio del Comune di Lucignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

