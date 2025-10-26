Mauro Di Francesco Commedie anni ’80 | c’era un ragazzo

Si rideva, ci si innamorava, in quei film. E in quel cinema c’era lui, Mauro Di Francesco, Maurino. Piccolo, meno arrogante, meno pirotecnico dei suoi colleghi Abatantuono – travolgente, surreale, istintivo, irruento – o Jerry Calà, piacione e ammiccante. Lui era sommesso, sentimentale, a volte persino invaso dall’amarezza. Aveva 74 anni Mauro Di Francesco, scomparso ieri in una clinica romana. Aveva 74 anni, ma per noi sarà sempre un ragazzo. Con i capelli phonati, l’accento milanese, la camicia sbottonata sul petto e gli occhiali da sole. E’ così che si è scolpito nella memoria di tutti, nel cinema al sapore di mare degli anni ’80. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mauro Di Francesco. Commedie anni ’80: c’era un ragazzo...

